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Türkiye
TRT Haber 10.05.2024 16:33

Siberay'dan 'Anneler Günü' uyarısı

Siberay, vatandaşlardan 'Anneler Günü'ne özel indirim' başlıklı aldatıcı içeriklere karşı dikkatli olmasını istendi.

Siberay'dan 'Anneler Günü' uyarısı

Siberay'ın X sosyal medya hesabından Anneler Günü dolayısıyla yapılan uyarıda, popüler alışveriş siteleri taklit edilerek sosyal medya ya da mesajlaşma üzerinden paylaşılan 'Anneler Günü'ne özel indirim, fırsatı kaçırmayın vb.' başlıklı aldatıcı içeriklere karşı dikkatli olunmasını istedi.

"URL adreslerini mutlaka kontrol edin"

Cazip gibi görünen bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi, sahte bağlantılara tıklanmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Size iletilen veya yönlendirdiğiniz URL adreslerini mutlaka kontrol edin" denildi.

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