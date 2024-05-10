Antalya, orman yangınlarıyla mücadele için filosunu genişletti

Yaklaşık 1 milyon 200 bin hektar ormanlık alana sahip, 28 Temmuz 2021'de Manavgat'ta, geçen yıl temmuzda Kemer'de çıkan orman yangınlarının günlerce sürdüğü Antalya'da, yangınlara karşı son hazırlıklar tamamlandı.

Birinci derecede yangınlara hassas illerin başında gelen kentte hava ve karadan müdahaleler için araç filoları genişletildi.

Yaz aylarını kapsayan yangın sezonu öncesinde 1 helikopter, 4 küçük tanker uçağına sahip Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmek üzere 6 hafif sınıf helikopter, 2 ağır sınıf helikopter, gece görüşlü helikopter, 2 küçük tanker uçağı ve İHA kiralandı. Tahsislerle bölgedeki uçak sayısı 6'ya, helikopter sayısı 10'a çıkarıldı.

Bölgede karadan müdahale için de 51 ilk müdahale aracı, 117 arazöz, 33 su ikmal aracı, 2 ağır tonajlı su ikmal aracı, 15 dozer, 14 loder, 15 greyder, 8 ekskavatör, 10 treyler hazır bekletiliyor. Ayrıca 309 teknik personel, 413 orman muhafaza memuru ve 1279 işçi de olası yangınlara karşı görev başında.

Helikopterlere su kaynağı sağlamak amacıyla orman içlerindeki yangın havuzlarının sayısı, her 5 kilometrede bir olacak şekilde 288'den 302'ye çıkartıldı. Kara araçları da 143 noktada her yangına yaklaşık 15 dakika içerisinde müdahale edecek şekilde konuşlandırıldı.

Yangınların erken tespiti, uzaktan izlenmesi ve etkili kararların alınabilmesi için gözetleme kulelerine 35 kamera yerleştirildi.

"Son derece bilinçliyiz, hazırlıklıyız"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, ilin yüzölçümünün yüzde 57'sinin orman varlığı olduğunu söyledi.

Ormanların korunması için güçlü bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Şahin, bir yandan kentteki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde yıl genelinde eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü, bir yandan da araç, ekipman teknolojilerinin geliştirildiğini belirtti.

Yangın sezonunun hava sıcaklıklarının artmasıyla başladığını ifade eden Şahin, "Orman yangınlarıyla mücadele sadece Tarım ve Orman Bakanlığının işi değil, hepimizin birinci görevi, tüm Antalyalıların birinci görevi. Belediyeler, jandarma, emniyet, diğer tüm kolluk güçlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, hatta vatandaşlarımızla bu konuda son derece bilinçliyiz, hazırlıklıyız." dedi.

Orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna işaret eden Şahin, yıl genelinde vatandaşı bilinçlendirmeye yönelik "Orman Benim" gibi kampanyaların düzenlendiğini, ormanları kirletmemeleri, sürdürülebilir şekilde ormandan istifade etmeleri yönünde çağrılarda bulunulduğunu kaydetti.

Vali Şahin, vatandaşı eğiterek yangınlar başlamadan engellemek istediklerini anlattı.

Hem personel hem de ekipman olarak olası yangınlara hazır olduklarını vurgulayan Şahin, "Her yıl araç filomuz artıyor. Yeni uçak, helikopterler alıyoruz. Bakanlık bağlantılarını yapıyor ve peyderpey geliyorlar. Eksiklerimizi de kiralama yoluyla tamamlıyoruz. Helikopterlerimiz, uçaklarımız hazır. Filomuz güçlü, yeterli. Dünyanın en büyük filolarına sahibiz. Eğitimli kadromuz, yeterli ekipmanımızla, belediyelerimizin de ekipmanlarıyla, arazözlerimizle hazırız." diye konuştu.

"Domuz geliyor diye ormanı yakanlar var"

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de ilde orman yangınlarının çıkış sebebinin yüzde 90'ından fazlasının insan kaynaklı olduğuna dikkati çekti.

Kentte geçen yıl 171 orman yangınında 786 hektar alanın zarar gördüğünü anımsatan Dikici, bu yıl ise 19 orman yangınında 33 hektar alanın etkilendiğini belirtti.

Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 14 orman işletme müdürlüğünden 10'unun birinci, 4'ünün de ikinci derecede yangına hassas bölgede olduğunun altını çizen Dikici, ikisi insansız 42 yangın gözetleme kulesiyle ormanları sürekli mercek altında tuttuklarını kaydetti.

Tüm teşkilatın olası yangınlara karşı teyakkuzda beklediğini, bölge olarak güçlü araç gereç ve ekipmana sahip olduklarını dile getiren Dikici, "10 helikopterimiz, 6 uçağımız, 24 saat boyunca ormanları havadan gözetleyebildiğimiz İHA'mız, işçilerimiz, dozerlerimiz, greyderlerimiz var. Teşkilat olarak hazırız." ifadesini kullandı.

Dikici, ormanların herkes tarafından korunması ve sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek, "Ormanda rastgele yerde piknik yapmayın, yaparsanız ateş yakmayın. Arabadan sigara atmayın, çöpünüzü ormana bırakmayın. Tarla temizliği yaparken anız yakmayın. 'Ormancıya kızdım, yandaki komşuya kızdım' diye hatta 'domuz geliyor' diye ormanı yakanlar var, bunları lütfen yapmayalım. 2021'de bir travma atlattık, Manavgat'ta 60 bin hektar alan yandı. Yeniden aynı acıyı yaşamayalım." uyarısında bulundu.