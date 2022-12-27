Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi, caddedeki bir iş yerinden aldığı bıçakla gruba saldırdı.

Kavgada, Bursa'dan Kocaeli'ye gelen 20 yaşındaki milli karateci Umut Eren Gündoğ yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Milli karateci Gündoğ, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu olan Umut Eren Gündoğ’un İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda +80 kilo komite kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğu ve devam eden turnuvalar nedeniyle Kocaeli'de bulunduğu öğrenildi.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheliler E.C.A ve E.A ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.