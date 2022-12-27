Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 07:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a yürütülen soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve örgüte eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları tespit edilen bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.
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