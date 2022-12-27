Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 06:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
22 ayrı hırsızlık olayına karışan 15 kişi tutuklandı
Bitlis'te 22 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 22 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, 3 ruhsatsız tabanca ile 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 15'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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