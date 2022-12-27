Sakarya'da tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi yandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'dan Antalya'ya giden Suat Taşkın idaresindeki tırın dorsesinde D-650 karayolu Adliye Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü Taşkın, aracını yol kenarına çekip tır ile dorseyi ayırıp çekiciyi uzaklaştırdı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ayakkabı ve tekstil ürünlerinin yer aldığı tırın dorsesini saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerce söndürülen yangında dorsedeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Taşkın, gazetecilere, "İstanbul’dan Antalya’ya gidiyordum. Tır ambar yüklüydü. Seyir halindeyken karşı şeritteki araçların selektör yapmasıyla fark ettim yangını. Aynadan alevleri görünce hemen akaryakıt istasyonunun önüne çektim. Kendiliğinden yandı, yangın tüpüyle söndürmeye çalıştık söndüremedik. Arkadaşlar itfaiyeyi aradı onlar söndürmeye çalıştı" dedi.
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