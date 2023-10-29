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Türkiye
AA 29.10.2023 04:58

Kocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 9 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
[Fotograf: TRT Haber]

Anadolu Otoyolu Tavşanlı Mahallesi mevkisi karayolu bağlantı kavşağı İstanbul istikametinde Kadri Y. yönetimindeki saman yüklü tır ile Süleyman A. idaresindeki plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpışarak devrildi.

Devrilen araçlarda, tır sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle trafik akışının durma noktasına gelmesinin ardından 1 kamyon,1 hafif ticari araç,1 cip ile 4 otomobilin karıştığı başka bir kaza meydana geldi.

Kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan Tolga K. ile kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralananlardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Anadolu otoyolu İstanbul istikametinde trafik alternatif yollara verildi.

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