Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de 8 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 5'i otomobil 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kocaeli D-130 kara yolu Yalova istikametinde 5 otomobil, bir çekici, bir kamyon ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Minibüste sıkışan sürücü Serdar Danış, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Danış ile diğer yaralı Remzi Haldız, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Yalova yönünde tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: trafik Kazası KocaeliSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:43
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