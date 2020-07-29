Rize'de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden işletmelere yönelik denetim ve kontroller sürüyor.

Yapılan denetimlerde, Çayeli ilçesinde bir plajda sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak köpük partisi verip, horon oynatıldığı tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan köpük partili aktiviteler organize edip, plaja gelen misafirlerin horon oynamasına izin verdikleri gerekçesiyle, işletme sahiplerine idari para cezası uygulandı.

"Halkımızın sağlığını önemsiyoruz"

İşletmeye kesilen ceza ile ilgili açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, şöyle konuştu:

"Kent genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ve sahil kesimlerinde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarımıza sıklıkla devam ediyoruz. Pandemi sürecinin yaşandığı şu günlerde halkımızın sağlığını korumak, bulaş riskini en aza indirmek için büyük çabalar harcıyoruz. Tüm bu çabamıza rağmen kurallara hiçe sayan işletmelere de gerekli idari para cezaları uyguluyoruz. Bundan sonra da tespit edeceğimiz ihmallere hiç müsahama göstermeden gerekli yaptırımları uygulayacağız. Çünkü biz halkımızın sağlığını önemsiyoruz."