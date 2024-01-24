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Türkiye
AA 24.01.2024 19:46

Kocaeli'de 4 araç kazaya karıştı: 1 ölü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de 4 araç kazaya karıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde F.A. yönetimindeki otomobil, D.A. idaresindeki otomobil, S.T'nin kullandığı cip ve Yılmaz Yiğiter'in kontrolündeki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Yiğiter ve yanındaki Ö.Ö, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yiğiter, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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