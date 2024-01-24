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Türkiye
İHA 24.01.2024 16:46

Çatlayan duvarı yıkılmasın diye telle tutturdu

Çankırı'da bahçe duvarının yıkılmasını önlemek isteyen bina sahibi, çatlayan alanları telle sabitlemeye çalıştı.

Çatlayan duvarı yıkılmasın diye telle tutturdu

Çankırı'nın Merkez ilçesi Karatekin Mahallesi'nde bulunan 2 metre yükseklikteki bahçe duvarının yıkılmasını önlemek isteyen bina sahibi, çatlayan alanları tel ile sabitledi.

Duvara çakılan çiviler arasında çekilen tel ile duvarın yıkılmasının önlenmeye çalışılması ise görenleri şaşırttı.

Mahallede yaşayan vatandaşlar, alınan ilginç önlem karşısında şaşırdıklarını belirterek, yoldan geçerken korktuklarını ifade etti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Yarın birinin üzerine düşer"

Belediyeye verilen dilekçelerin dikkate alınmadığını söyleyen Karatekin Mahallesi Muhtarı Salim Koçer, "Bu evin sahibini defalarca uyardım. Belediyeye de defalarca dilekçe verdim ama dikkate alınmadı. Tabii ki ilginç, tel neyi tutacak? Yarın birisinin tepesine göçer" dedi.

"Her zaman buradan geçerken korkuyoruz"

Duvarın vatandaşların üzerine çökebileceğini belirten mahalle sakini Kadir Geyik ise, "Her zaman buradan geçerken tepemize göçecek diye korkuyoruz. Altında kalınca sağlam çıkmak zor olur. Burayı emaneten tutturmuşlar. Altında çocuk falan kalsa sağlam çıkması mümkün değil. Mesela ben şimdi oradan geçtim, geçerken yine korktum" diye konuştu. 

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