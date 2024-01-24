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Türkiye
İHA 24.01.2024 16:43

Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara’da iddiaya göre üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan aileye araç çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk hafif yaralandı.

Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkiinde meydana gelen olayda, iddiaya göre üst geçidi kullanmayarak trafiğin hızlı seyrettiği yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2’si çocuk 4 kişiye otomobil çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne Şermin Öcal, anneanne Fatma Öcal ve 3 yaşındaki kız çocuğu Öykü Öcal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan 10 yaşındaki Emre Öcal ise, Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, aileye çarpan aracın sürücüsünü gözaltına aldı. 

Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kazaya tanık olan Müslüm Çakırgöz, “Bir anda ses duyduk ve geldik. Araç 4 kişiye çarpmış. 2 çocuk, bir anne ve anneannesi. Duyduğumuza göre 3 kişi ölmüş, 1 erkek çocukta yaşıyormuş” dedi. 

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