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Türkiye
AA 24.01.2024 16:33

Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 27 zanlı yakalandı

Kayseri'de işsiz vatandaşlara para karşılığı açtırdıkları banka hesaplarını ve telefon hatlarını yasa dışı bahislerde kullanarak 223 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 27 zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, belirli bir ücret karşılığı anlaştıkları işsiz vatandaşlara banka hesabı açtırıp, telefon hattı çıkarttırarak bunları yasa dışı bahislerde kullandıkları ileri sürülen şüphelileri tespit etti.

Polis, yaklaşık 5 ay süren teknik takipli çalışmalarda, son 9 ayda yaklaşık 223 milyon lira haksız kazanç sağlandığını belirledi.

Ekiplerin düzenlendiği eş zamanlı operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, banka kartı, kredi kartı, sim kart, ruhsatsız av tüfeği ve bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

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