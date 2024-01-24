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Türkiye
İHA 24.01.2024 15:21

Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı

Adıyaman’da piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete üyeleri, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı
[Fotograf: İHA]

B.T., A.B., C.C., Y.U. ve F.S. isimli şahısların piyasaya sahte para süreceği bilgisine ulaşan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından şahısların bulunduğu kafeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda kafenin deposunda sahte 99 adet 100’lük banknot ve 49 adet 200’lük banknot ele geçirildi.

Dışarıdan Adıyaman’a getirilerek piyasaya sürülmek istenen toplam 19 bin 700 TL sahte para muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan çete üyeleri, Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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