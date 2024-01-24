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Türkiye
AA 24.01.2024 15:10

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıkları 15 Nisan'da hakim karşısına çıkacak

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına 15 Nisan'da başlanacak.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıkları 15 Nisan'da hakim karşısına çıkacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan ile diğer yönetici sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik'in aralarında bulunduğu 61 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 15 Nisan 2024'te görülmesini kararlaştırdı.

İddianameden

İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D.'nin beyanları üzerine başlatıldı.

Suç örgütünün Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T., Murat Y., Serhat T. ve Serdar H.'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D.'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E.'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S.'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B.'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Bora Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu.

İddianamede, Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Koyuncu, Ayaş, Savaş, Keskin ve Sertçelik hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.

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