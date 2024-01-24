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Türkiye
AA 24.01.2024 14:31

İzmir'de bıçaklı saldırı: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evde 12 yaşındaki kız çocuğu bıçakla öldürüldü, çocuğun 34 yaşındaki annesi yaralandı.

İzmir'de bıçaklı saldırı: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'ndeki müstakil eve dış kapının camını kırarak giren zanlı, evde ikamet eden 34 yaşındaki Suzan Ediz ile 12 yaşındaki Behiye Ediz'i bıçakla yaraladı.

Şüphelinin kaçmasının ardından anne-kız, yardım istemek için sokağa çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen 12 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan anne İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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