Başakşehir'de kontrolden çıkan tır işyerinin bahçesine düştü: O anlar kamerada

Başakşehir'de yokuş aşağı inen tır sürücüsü, Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanmak istedi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine manevralar yaparak savrulan tır yaklaşık 4 metrelik yükseklikten bir işyerinin bahçesine düştü.

Olayın haftasonu yaşanması ve işçilerin izinli olması nedeniyle bir faciadan dönülürken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Aynı yerde dördüncü kez aynı kaza yaşanıyor"

Kazanın yaşandığı yerde işletmesi bulunan Üsmen Acar, "Haftasonu olması nedeniyle biz burada değildik beni aradılar ben hemen koşarak geldim. Burada normalde işçiler çalışıyor hafta içi olsa onlarca işçi yararlanabilirdi. Daha öncede aynı şekilde burada kaza oldu biz artık çok tedirgin oluyoruz ve önlem alınmasını istiyoruz" dedi.