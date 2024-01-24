Az Bulutlu 2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 24.01.2024 14:27

Başakşehir'de kontrolden çıkan tır işyerinin bahçesine düştü: O anlar kamerada

Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerleri aşarak işyerinin bahçesine düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Başakşehir'de yokuş aşağı inen tır sürücüsü, Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanmak istedi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine manevralar yaparak savrulan tır yaklaşık 4 metrelik yükseklikten bir işyerinin bahçesine düştü.

Olayın haftasonu yaşanması ve işçilerin izinli olması nedeniyle bir faciadan dönülürken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Aynı yerde dördüncü kez aynı kaza yaşanıyor"

Kazanın yaşandığı yerde işletmesi bulunan Üsmen Acar, "Haftasonu olması nedeniyle biz burada değildik beni aradılar ben hemen koşarak geldim. Burada normalde işçiler çalışıyor hafta içi olsa onlarca işçi yararlanabilirdi. Daha öncede aynı şekilde burada kaza oldu biz artık çok tedirgin oluyoruz ve önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çanakkale'de ailesinin evini yakan firari 9 saat sonra teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:55
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 62 sözleşmeli personel alacak
15:40
MTV ödemelerinde son hafta
15:43
Rusya: Ukraynalı esirlerin bulunduğu uçağı Ukrayna vurdu
15:32
Kızıldeniz krizi küresel ekonomide maliyetleri artırdı
15:25
Rusya: Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımına onayı kendi egemen kararı
15:23
Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı
Ayvalık, organik zeytin ve zeytinyağı üretiminin merkezi olma yolunda
Ayvalık, organik zeytin ve zeytinyağı üretiminin merkezi olma yolunda
FOTO FOKUS
Başakşehir'de kontrolden çıkan tır işyerinin bahçesine düştü: O anlar kamerada
Başakşehir'de kontrolden çıkan tır işyerinin bahçesine düştü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ