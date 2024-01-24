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Türkiye
AA 24.01.2024 14:19

Garsonun müdahalesi hayat kurtardı

Mersin'de lokantada çalışan garson, boğazına yiyecek takılan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki işletmede yakınlarıyla yemek yiyen kişi, nefes alamamaya başladı.

İşletmenin garsonu Sadık Fırat, boğazına yiyecek kaçtığını fark ettiği müşterisine Heimlich manevrası uyguladı.

Fırat, müdahalesiyle müşterisinin boğazındaki yiyeceğin çıkmasını sağladı.

Olay, iş yerinin güvelik kamerasınca görüntülendi.

Sadık Fırat, müşterisine yardımcı olabildiği için mutluluk duyduğunu söyledi.

İlk yardım eğitiminin önemini anlatan Fırat, "Alanya'da çalışırken ilk yardım eğitimi aldım. Bir gün uygulayacağım aklıma gelmezdi. Lokantaya gelen amcamıza nasipmiş. Garsonların bu konuda eğitim görmesini isterim." dedi.

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