"Narkogüç-45" operasyonunda 109 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.

Kocaeli Eminiyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan adli projeli dosya kapsamında; Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle, uluslararası uyuşturucu Madde Ticareti yapan organizasyonlara yönelik ortak çalışma yürütüldü.

Edirne’de yakalanan bir çekici ve bir dorsede yapılan aramada 67 paket halinde toplam 109 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman polislerimizi ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personelimizi tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız durmaksızın devam edecek" ifadelerini kullandı.