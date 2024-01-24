Açık 0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.01.2024 18:47

Kahramanmaraş'ta enkazda kalan operatörün cansız bedenine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasarlı bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü. Enkazda kalan iş makinesi operatörünün hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta enkazda kalan operatörün cansız bedenine ulaşıldı

Doğukent Mahallesi'nde ağır hasarlı 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleriyle sağlık ekipleri yönlendirildi.

Enkazda kalan iş makinesi operatörü Muhammet Gök'ün (28) kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında Gök'ün cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Gök'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ETİKETLER
Kahramanmaraş İş Kazaları
Sıradaki Haber
Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:56
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden öğrencilerle buluştu
18:33
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:29
Uzay Kanunu için hazırlıklar başladı
18:38
Türkiye'den İtalya'ya kaçırılan 10 eser Roma Büyükelçisi'ne teslim edildi
17:49
İlk Türk astronot Gezeravcı deney çalışmalarını sürdürüyor
17:35
Cumhur İttifakı, Ankara'nın 16 ilçesinde değişiklik yapmadı
Sırbistan ve Bosna Hersek'te alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlar hasara sebep oldu
Sırbistan ve Bosna Hersek'te alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlar hasara sebep oldu
FOTO FOKUS
İstanbul'da yoldan çıkan araç inşaatın duvarında asılı kaldı
İstanbul'da yoldan çıkan araç inşaatın duvarında asılı kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ