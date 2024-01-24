Az Bulutlu 1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.01.2024 16:54

Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Ş.A'nın kullandığı yolcu otobüsü ile Ağrı-Van kara yolunun Tutak ilçesi Suvar Kavşağı mevkisinde aynı istikamette giden M.Ç'nin kullandığı kamyonetin karıştığı kaza sonrası otobüs, refüjdeki yön levhası direğine çarpıp durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü ile otobüsteki 10 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Burada tedavileri yapılan yolculardan 6'sı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerleri ise Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Ağrı Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çatlayan duvarı yıkılmasın diye telle tutturdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:24
İsrail Gazze'de 625 binden fazla öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı
17:23
MHP, 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı
17:10
TÜİK: TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır
16:54
Macaristan İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediklerini açıkladı
16:54
Çatlayan duvarı yıkılmasın diye telle tutturdu
16:47
Ordu'da kablo hırsızlığına 4 tutuklama
Almanya’da makinistlerin en uzun grevi başladı
Almanya’da makinistlerin en uzun grevi başladı
FOTO FOKUS
İstanbul'da yoldan çıkan araç inşaatın duvarında asılı kaldı
İstanbul'da yoldan çıkan araç inşaatın duvarında asılı kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ