Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçleri tarafından yakalanan 33 düzensiz göçmen, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, daha sonra sınır dışı edildi.