Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 33 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 33 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçleri tarafından yakalanan 33 düzensiz göçmen, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, daha sonra sınır dışı edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kocaeli
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