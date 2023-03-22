İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Horozluhan Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde 19 Mart'ta çıkan silahlı kavgada Uğur Kolçak'ın yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kameralarının sökülüp, delillerin yol edilmeye çalışıldığını tespit etti.

Olaya karıştığı belirlenen ve birçok suçtan kaydı bulunan şüpheliler Ziyaettin Ç., Mehmet S., Gökhan Y., Murat C., Mustafa A., Muhammed Ali K., Hayrettin K. ve maktulün arkadaşı Memduh K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ziyaettin Ç., Gökhan Y., Hayrettin K. ve Mustafa A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kapı açma tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Kavganın, eğlence mekanına gelen Ziyaettin Ç.'nin, iş yeri çalışanı zannettiği Kolçak'tan kapıyı açmasını istemesi nedeniyle çıktığı belirlendi.

Kaçıp başka bir eğlence mekanına sığınmak isteyen Kolçak'ın, silah seslerini duyan bu eğlence mekanı sahiplerinin de diğer gruba karşılık vermesi sonucu çapraz ateşte kaldığı, olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.