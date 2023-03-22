Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 09:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'daki nevruz kutlamasında 186 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]
Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamasında terör propagandası yapıp polise saldıran 186 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde dün HDP öncülüğünde nevruz kutlaması düzenlendi.
Etkinliğe HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile HDP'li milletvekilleri katıldı.
Alanda terör propagandası yapan grup, güvenlik önlemi alan polise taş ve su şişesi ile saldırdı. Bazı polislerin yaralandığı saldırılarla ilgili 186 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Diyarbakır HDP
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