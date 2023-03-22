Bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Deprem bölgesi genelinde ise bugün havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren iç ve batı kesimlerde artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul ve Bursa'da 21, Diyarbakır ve Edirne'de 20, İzmir'de 22, Antalya'da 24, Ankara'da 17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.