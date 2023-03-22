Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 08:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'da FETÖ'ye operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamudan ihraç edilen ve özel sektördeki görevlerine son verilen FETÖ firarilerinin yakalanması için çalışma yaptı.
FETÖ'nün hücre evlerinde saklandığı tespit edilen 25 firariden 21'i, eş zamanlı operasyonlar sonucu gözaltına alındı.
Adreslerde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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