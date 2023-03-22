Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem bölgesi genelinde bulutlu hava hakim olacak.

Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıklar Türkiye'nin kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 6 en yüksek 19 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 20 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 7, en yüksek 19 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 3, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 9, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 6, en yüksek 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 7, en yüksek 20 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 19 derece olarak öngörülüyor.

Elazığ

Elazığ'da hava sıcaklıklarının en düşük 2, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 9, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.