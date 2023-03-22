Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, yaptığı açıklamada, belediyeye bağlı 30 kütüphane olduğunu ancak önemli bir kısmının depremde zarar gördüğünü söyledi.

Andırın, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Çağlayancerit ve Göksun ilçelerinde hasarsız ya da hafif hasarlı kütüphaneleri hizmete soktuklarını aktaran Doğan, "15 kütüphanemizi insanlarımızın, gençlerimizin, hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Hafta başından beri hizmet veriyor. Yaklaşık binin üzerine çıktı gelen insan sayısı. Ağırlıklı sınava hazırlanan gençlerden oluşuyor" dedi.