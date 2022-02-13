Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 2 otomobile ateş açıldı: 2 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ateş açılan otomobilde bulunan 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi.
Kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile, arkalarından gelen bir otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından silahlarla ateş açıldı.
Otomobillerde bulunan Emine Çöp (27) ve Tuğçe Temiz (22) olay yerinde, yaşamını yitirdi, yaralı halde araçla kaçmaya çalışan Alihan K. (26) ileride bulunan tıra çarptı. Alihan K, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Kocaeli Bireysel Silahlanma
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