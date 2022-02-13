Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kaçakçılara göz açtırılmıyor: 13 milyon sigara ve makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gümrük muhafaza ekiplerince sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 472 bin kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.
Ekipler, sigara kaçakçılığı yapanlara geçit vermiyor.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, gümrük muhafaza ekiplerinin İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Bakanlığımız gümrük muhafaza ekiplerince, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirilmiştir. Bu başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."
Etiketler: Mehmet Muş Kaçakçılık Makaron Sigara
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