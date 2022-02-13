Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da midibüs ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs ile pikap çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İbrahim Direkli idaresindeki şehir içi yolcu midibüsü ile AFAD'a ait pikap, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde çarpıştı.
Kazada, midibüs şoförü Direkli olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 3 AFAD görevlisiyse sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası AFAD
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