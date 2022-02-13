Yaşlanmış meşe ve gürgen ağaçlarının gövdelerinde bulunan kav mantarları, çakmağın bulunmadığı dönemlerde ateş yakmak için kullanılıyordu.

Bu yöntem, bir kültür olarak Hatay'ın Hassa ilçesinde devam ettiriliyor.

Genç kuşak çobanlar, dağlardaki gezintileri esnasında kav mantarı topluyor.

Mantar bir dizi işlemden geçirilip kav haline getiriliyor

Köydeki yaşlılar da bu kav mantarlarını bir dizi işlemden geçiriyor.

Küfleri ayıklanan ve külle kaynatılan mantarlar, kurutulduktan sonra kav haline geliyor.

Geçmiş dönemlerde oldukça önemli bir ihtiyaç malzemesi olan kavlar, şimdilerde nostaljik bir hediye olarak kullanılıyor.