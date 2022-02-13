Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 15:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hassa'da kav mantarı geleneği sürdürülüyor
Hatay’ın Hassa ilçesinde kav mantarı ile ateş yakma kültürü yaşatılıyor. Çobanların dağlardan topladıkları mantarlar, köylerde deneyimli yaşlılar tarafından kava dönüştürülüyor. Hazırlanan kavlar ateş yakmak için kullanılıyor.
Yaşlanmış meşe ve gürgen ağaçlarının gövdelerinde bulunan kav mantarları, çakmağın bulunmadığı dönemlerde ateş yakmak için kullanılıyordu.
Bu yöntem, bir kültür olarak Hatay'ın Hassa ilçesinde devam ettiriliyor.
Genç kuşak çobanlar, dağlardaki gezintileri esnasında kav mantarı topluyor.
Mantar bir dizi işlemden geçirilip kav haline getiriliyor
Köydeki yaşlılar da bu kav mantarlarını bir dizi işlemden geçiriyor.
Küfleri ayıklanan ve külle kaynatılan mantarlar, kurutulduktan sonra kav haline geliyor.
Geçmiş dönemlerde oldukça önemli bir ihtiyaç malzemesi olan kavlar, şimdilerde nostaljik bir hediye olarak kullanılıyor.
Etiketler: Hatay
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