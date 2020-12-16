Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli’de, 12 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’de, TEM otoyolunda durdurulan minibüste Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.
TEM otoyolunda İstanbul yönündeki bir minibüsü durduran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta 6 Bangladeş, 5 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu toplam 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Minibüsün sürücüsü H.A. “göçmen kaçakçılığı” suçundan gözaltına alınırken, araca el koyuldu.
Göçmenler, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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