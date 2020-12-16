Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 90 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da 90 evde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak.
Adıyaman'da kent merkezinde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 90 evde karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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