Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ilk partisi önümüzdeki günlerde Türkiye'de olacak.

Aralık ve ocak aylarında 20'şer, şubat ayında ise 10 milyon doz aşı getirilecek.

Daha sonra verilecek aşı siparişleriyle hazirana kadar toplumun büyük bir bölümünün aşılanması hedefleniyor.

Aşı yapılacak noktalar belirlendi

Ön hazırlıklar başladı. Aşılama, aile sağlığı merkezleri, hastane ve iş yerlerinde yapılabilecek.

Evden çıkamayanlar ya da huzurevlerinde kalanlar için mobil ekipler olacak.

"Türkiye'de günde 1,5 milyon aşı yapma kapasitemiz var"

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "3 kişilik gruplar halinde aşı ekipleri çalışacaklar. Günde 80 kişiye kadar her bir birey aşı yapacak, bir grubun günde 200 kişiye aşı yapması bekleniyor. Yani kabaca baktığımızda Türkiye'de günde 1,5 milyon aşı yapma kapasitemiz var. Toplumun ilk doz aşılaması 3 ay içerisinde gerçekleşecek " dedi.

Aşılama 4 aşamada olacak

Önce sağlık çalışanları, daha sonra 65 yaş üzeri kişiler, engelliler, koruma ve huzurevlerinde kalanlar aşılanacak.

İkinci grupta toplum işleyişi için gerekli sektör ve kritik işlerde çalışanlar ile 50 yaş üzeri en az bir kronik hastalığı olanlar var.

İlk iki grupta yer almayan sektörler de üçüncü aşamada değerlendirildi.

Son aşamada ise tüm bireylerin aşılanması hedefleniyor.

Aşılar zorunlu olmayacak

Hamileler ile 4 veya 6 ay içinde koronavirüs geçirenler aşılanmayacak.

Ücretsiz yapılacak aşı zorunlu olmayacak.