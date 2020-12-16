Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
875 araç sürücüsüne 'zorunlu kış lastiği' cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yurt genelinde kış lastiği kullanımına yönelik denetimler yapıldı. Ekiplerin uygulamalarında, 875 aracın zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmadığı tespit edildi.
7-11 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetimler düzenlendi.
Ülke genelinde 212 bin 628 araç ile sürücü denetlendi.
Denetimlerde, 875 aracın zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmadığı ve 24 aracın lastik diş derinlik sınırının aşılmış olduğu belirlendi.
565 araç trafikten men edildi
Ayrıca, 17 bin 40 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 565 araç trafikten men edildi. 70 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlamıştı. Kurala uymayan sürücülere 776 lira ceza kesilecek.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kış Lastiği Trafik
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