7-11 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetimler düzenlendi.

Ülke genelinde 212 bin 628 araç ile sürücü denetlendi.

Denetimlerde, 875 aracın zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmadığı ve 24 aracın lastik diş derinlik sınırının aşılmış olduğu belirlendi.

565 araç trafikten men edildi

Ayrıca, 17 bin 40 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 565 araç trafikten men edildi. 70 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlamıştı. Kurala uymayan sürücülere 776 lira ceza kesilecek.