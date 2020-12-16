Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuş cennetinde kaçak avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı, 30 bin lira ceza kesildi.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin “kesin korunacak hassas alan” içinde yer alan Yörükler Mahallesi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı özel güvenlik ekipleri, Samsun Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda Mahmut A. ile Cihan T., avladıkları 32 ördek ve 2 tüfekle yakalandı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğü, kaçak avcılara 30 bin lira idari para cezası kesti, tüfeklerine el koydu.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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