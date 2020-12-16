Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin “kesin korunacak hassas alan” içinde yer alan Yörükler Mahallesi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı özel güvenlik ekipleri, Samsun Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Mahmut A. ile Cihan T., avladıkları 32 ördek ve 2 tüfekle yakalandı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğü, kaçak avcılara 30 bin lira idari para cezası kesti, tüfeklerine el koydu.

