Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 7-13 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, yakalama emriyle aranan firari şüphelilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.