Avlanmanın yetersiz olması sebebiyle Ortahisar ilçesi Moloz mevkiindeki balıkçıların tezgahları boş kaldı.

Balık satış pazarındaki balıkçılardan bir kısmı bugün tezgah açmazken, bazıları da az sayıda hamsi ve diğer türdeki balıkları satmaya çalıştı.

Hamsinin kilosu 15 lira

Balıkçılardan Cem Yazıcı, Karadeniz'de hamsi olmadığı için tezgahların boş kaldığını belirterek, "Hamsi zaten ince olduğu için pek fazla satışı yok. Zaten burada da hamsi satışı bitti gibi bir şey. Balıkçılar büyük ihtimalle Gürcistan tarafına gidecek, orada avlanacaklar. Şu anda hamsiyi 15 liraya veriyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Balıkçılar, tezgahlarda yeniden hamsi bolluğu yaşanmasının bir ayı bulabileceğini söylüyor.