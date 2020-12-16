Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi eser kaçakçısına suçüstü: 224 ürün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Bir şüpheli, çeşitli dönemlere ait 224 sikke ve objeyi satmaya çalışırken yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde A.A'nın tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeleri satmaya çalıştığı bilgisini aldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelinin kent merkezindeki bir iş hanına girdiğini tespit etti.
Eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin üstünde çeşitli dönemlere ait 203 sikke ile çeşitli ebatlarda ve figürlerde 21 obje ele geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
Eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan A.A, polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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