Kocaeli ve Bursa'da zehir tacirlerine yönelik operasyon
Bursa ve Kocaeli'nde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde şüpheli bir kamyon durduruldu.
Araçta dedektör köpek kullanılarak yapılan aramada 4,2 kilogram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan E.Ç. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa'da bir kişi tutuklandı
Bursa'da Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, takibe aldığı F.B. ve M.U'nun evlerine baskın yaptı.
Yapılan aramada 30 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 payp ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan F.B. tutuklandı, M.U.ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.