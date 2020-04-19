Türk Hava Yollarına (THY) ait uçaklardan ilki saat 12.15'te Ercan Havalimanı'ndan Türkiye'ye doğru hareket etti.

Uçuş sırasında tüm yolcu ve yetkililer, maske ve eldiven takarak COVID-19'a karşı tedbir aldı.

[Fotoğraf: AA]

Bugün iki uçak seferi daha yapılacak ve toplamda 567 Türk vatandaşı, KKTC'den Türkiye'ye dönecek.

KKTC'de çalışan Murat Gazel, daha önce de Türkiye'ye dönmek istediklerini ancak virüs nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiğini belirtti.

Gazel, "Türkiye'ye döneceğim için çok mutluyum. Ramazanı ailemin yanında geçireceğim. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde ailemizin yanında kalacağız" diye konuştu.

"Ramazanda ailemizin yanında olacağız"

KKTC'de öğrenci olarak bulunan Betül Keskin, Türkiye'ye dönebildiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Keskin, "Ramazanda ailemizin yanında olacağız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, yardım eden ve elçilikte çalışan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşının, yaklaşan ramazan ayı öncesinde evlerine getirilmesi için özel uçak seferleri düzenleniyor.

Dışişleri Bakanlığı, Başkonsolosluklar ve Büyükelçilikler aracılığıyla yurt dışında olan ve Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların başvurularını kabul ediyor.