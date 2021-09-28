Can alan kavganın adresi İstanbul Beyoğlu.

İddiaya göre bir binanın alt katındaki iş yeri sahibi ile üst katta yaşayan aile arasında husumet vardı.

İşletme sahibi mekanını genişletmek için üstteki daireyi de istiyordu. Aile ise bunu kabul etmiyordu.

19 eylül gecesi üst kattaki evde nişan töreni vardı. Gürültüden rahatsız olduğunu öne süren iş yeri sahibi, etrafa cam şişeler fırlattı. Bunun üzerine nişan evinde olanlar aşağıya indi, iki taraf birbirine girdi.

Baba öldü, kızı yaralandı

İş yerinin işletmecisi kavga sırasında silahını çıkararak etrafa ateş etmeye başladı. Gelin ile babası yaralandı. 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri yaralıları hızla hastaneye kaldırdı ancak 47 yaşındaki baba kurtarılamadı, 18 yaşındaki kızı ise hala tedavi altında.

3 kişi gözaltına alındı

Kaçan şüphelilerin peşine düşen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerin incelenmesinin ardından operasyonun düğmesine basıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Cinayet silahı Haliç'ten çıkarıldı

Katil zanlısı sorgusunda silahını Haliç Köprüsü'nden suya attığını itiraf etti. Devreye deniz polisleri girdi. Haliç'e dalan polisler, suç delili olan silahı buldu.

3 kişiden 2'si tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.