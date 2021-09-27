D-100 Karayolu'nda Ankara yönüne giden E.U. idaresindeki otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Otomobil, önce aynı yöne giden S.B'nin kullandığı otomobile, ardından Y.D. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yolun Ankara istikametindeki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.