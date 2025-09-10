Kızılay gönüllüleri yaşlı ve engellilerin yalnızlığını paylaşıyor

Türk Kızılay Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Şanlıurfa, Bursa, İzmir, Niğde, Gaziantep ve Diyarbakır'da "Evde Bakım Rehberliği ve Destek Projesi" yürütülüyor.

Proje kapsamında gönüllülere Kızılay uzmanlarının rehberliğinde egzersiz ve fiziksel aktivite, iletişim, etik, yara bakımı, pansuman ve sosyal destek sistemleri gibi konularda eğitim veriliyor.

Eğitimin ardından gönüllüler, yaşlı ve engellileri evlerinde ziyaret ederek, bakım gereksinimi olanlara destek sağlıyor.

Türk Kızılay Genel Merkezinden de proje kapsamında Diyarbakır'a gelen uzman ekip, 40 gönüllüye eğitim verdi ve saha çalışması gerçekleştirdi.

Eğitim alan gönüllüler, her hafta yaşlı ve engellileri evlerinde ziyaret ederek, onlara destek sunacak.

"Çalınmadık kapı bırakmayacağız"

Türk Kızılay Halk Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler Direktörlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Uzmanı Yeşim Arslanoğlu, projenin 6 ilde hayata geçirildiğini belirterek, böyle bir çalışmada yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Engelli ve yaşlılara yönelik özel bir eğitim modülü hazırladıklarını aktaran Arslanoğlu, "6 ilde toplam 220 gönüllü ile çalınmadık kapı bırakmayacağız. Yaşlılarımızı ve engellilerimizi asla yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Arslanoğlu, projeyi 81 ilde yaygınlaştırmak istediklerine değinerek, Diyarbakır'da da proje kapsamında eğitim alan 40 gönüllünün her hafta düzenli olarak aileleri ziyaret ettiğini anlattı.

Arslanoğlu, gönüllülerin ziyaret ettiği kişilere yalnız olmadıklarını gösterdiklerini vurgulayarak, "Evlerine gittiğimizde o mutsuz hava dağılıyor, bizi çok pozitif şekilde uğurluyorlar. Bu bizi de çok mutlu ediyor. Onlar aslında kapılarının çalınmasını, hoş bir sohbet edilmesini, karşılarında gülen iki göz görmeyi istiyorlar. Düzenli olarak sürdürülen ziyaretler sayesinde gönüllüler, bakım hizmeti sunmakla kalmıyor aynı zamanda moral ve motivasyon desteği de veriyor. Proje ile bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve ailelerin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor."

[Fotoğraf: AA]

Amaç toplumun kırılgan kesimlerinin yüreklerine, kalplerine dokunabilmek

Türk Kızılay Kadın İl Başkanı Lebibe Yılmaz da proje kapsamında aldıkları eğitimlerin ardından sahaya çıkmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Yılmaz, "40 gönüllüye, 40 yaşlımıza gidecek şekilde eğitim verildi ve farkındalık oluşturuldu. Amacımız, nitelikli gönüllüler yetiştirerek toplumun kırılgan kesimlerinin yüreklerine, kalplerine dokunabilmek" diye konuştu.

Toplumun en kırılgan kesimlerine ulaşmak için çalışacaklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaşlı çınarlarımızı ziyaret ettiğimizde kalbimizin derinlerinde var olan merhamet duygularımızın daha çok açığa çıktığını hissedebiliyoruz. Onların kırılgan yanları bizlerin yüreklerine yansıyor. İhtiyaçlarını gördükçe toplumun bu tür hizmetlere ne kadar çok ihtiyaç duyduğunu fark ediyoruz. Gönüllülerimiz de bu bilincin farkına vardı. Bu tür projeler sürdükçe toplumun farkındalığı artacak. Özellikle gençlerimizin bilinç düzeyinin yükseleceğine inanıyorum. Gençlerin farkındalığı arttıkça toplumdaki merhamet duygumuzun büyüyeceğine, iyilik duygumuzun daha fazla yayılacağına inanıyorum."

"Herkesin bu tür çalışmalara katılmasını isterim"

Gönüllülerden Hatice Kiraz Akbaş ise eğitim sonrası bakım ve tedavi konusunda önemli deneyimler kazandığını söyledi.

Akbaş, şunları aktardı:

"Eğitim bize pek çok şey kattı. Nasıl müdahale etmemiz gerektiğini öğrendik. Kendi evimizde bile uygulayabileceğimiz faydalı bilgiler edindik. Yaşlılarımızı ve engellilerimizi ziyaret ettik. Onlara faydalı olduğumuzu gördükçe 'İyi ki bu projede yer aldım.' diye düşündüm. Herkesin bu tür çalışmalara katılmasını isterim. Evleri gezdiğimizde çok mutlu olduk. Onlarla birebir görüştük, sıkıntılarını paylaştıkça onların bize olan yakınlığı da bizi çok mutlu etti."

İlknur Torgut ise 5 yıldır gönüllü olarak Türk Kızılay bünyesinde yürütülen eğitim ve projelere katıldığını bildirdi.

Daha önce de yaşlılara evde bakım konusunda bilgi sahibi olduğunu dile getiren Torgut, "Bu projenin içinde olmak beni mutlu etti. Gittiğimiz aileler bizi sevgiyle karşıladı, kucakladı" ifadelerini kullandı.