DHA 10.09.2025 10:49

Muğla'da ormanı ateşe verdiler: O anlar kamerada

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanda ateş yakıp, yangın çıkardıkları anları cep telefonuyla görüntüleyen iki kişinin kimlikleri belli oldu. Dalaman'da gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Dalaman Otobüs Terminali yakınlarındaki ormanda dün saat 03.30 sularında yangın çıktı. Dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

"Yangın çıkardıktan sonra üzerine alkol döktüler"

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında ormancı A.D'nin (25) ifadesine başvuruldu.

Muğla'da ormanı ateşe verdiler: O anlar kamerada

 A.D. ifadesinde, “Yangın çıkardıktan sonra üzerine alkol döktüler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Bu kişilerin motosikletle uzaklaştığı anları da cep telefonumla kaydettim” dedi.Yapılan incelemede şüphelilerin 48 ASY 266 plakalı motosikletle olay yerinden ayrıldığı belirlenmişti.

Görüntülerdeki iki kişi bugün gözaltına alındı.

Muğla Orman Yangını Yangın
