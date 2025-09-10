Açık 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 10.09.2025 09:53

Seyir halinde kaput üzerinde motor kontrolü

Düzce'de otomobilin arızası nedeniyle bir kişi motor kaputunun üzerinde seyir halindeyken aracın arızasını tespit etmeye çalıştı. Tehlikeli yolculuk kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay D-100 kara yolu Çilimli mevkiinde yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir otomobilin arızası nedeniyle bir kişi motor kaputunun altında seyir halinde aracın arızasını tespit ederek motora bir şeyler sıkmaya çalışıyorlardı. Bu sırada da aracın içinde bulunan şahıslar ise o anları kamerayla kayıt altına aldılar.

Seyir halinde kaput üzerinde motor kontrolü

Aynı zamanda ters yönden giden şahıslar, görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı ve polisin radarına takıldılar.

Tehlikeli yolculuğa 12 bin 800 lira ceza

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekipleri önce aracın plakasını tespit etti. Ardından şahsı bularak trafiği tehlikeye sokma ve trafikte tehlikeli sürüş yapma maddelerinden 12 bin 800 lira ceza uyguladılar

ETİKETLER
Düzce Trafik
Sıradaki Haber
Artvin'de heyelan: Sahil yolu ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:57
İspanya'da çocukları sigara içen ebeveynlere 100 euroya kadar ceza verilecek
10:57
Muğla'da ormanı ateşe verdiler: O anlar kamerada
10:49
AB’den İsrail’e yaptırım adımları
10:45
NATO, Polonya'nın hava sahasına giren çok sayıda İHA'ya karşılık verildiğini duyurdu
10:43
Ozempic üreticisi Novo Nordisk, 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
10:42
Fransa, Macron karşıtı eylemlerle güne başladı
Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
FOTO FOKUS
Muğla'da ormanı ateşe verdiler: O anlar kamerada
Muğla'da ormanı ateşe verdiler: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ