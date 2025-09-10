Açık 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.09.2025 08:48

Depremzedenin hak sahipliği başvurusu KDK'nın girişimiyle çözüme kavuştu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir depremzedenin, taşınmazına ilişkin hak sahipliği tespitinin "tapu kaydında depo olarak geçtiği" için yapılmaması üzerine yaptığı başvuruda, dostane çözüm yöntemiyle hak sahipliği işlemlerinin yapılmasını sağladı.

Depremzedenin hak sahipliği başvurusu KDK'nın girişimiyle çözüme kavuştu

KDK'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yaşayan bir kişinin depo vasfındaki taşınmazının hak sahipliği işlemleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılmadı.

Taşınmazın tapu kaydında "depo" olarak geçmesine rağmen uzun yıllardır kız kardeşi tarafından fiilen konut olarak kullanıldığını belirten kişi, konut olarak kullanıldığına dair elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerinin bulunduğunu ayrıca fatura örnekleri, nüfus kayıt bilgileri, mahalle muhtarlığından alınmış konutta yaşandığını teyit eden yazı ile fotoğrafları da sundu.

"Taşınmazın niteliği" gerekçe gösterilerek başvurusu reddedilen kişi, KDK'ya başvurdu. KDK, başvuru konusu uyuşmazlığın "dostane çözüm" yöntemiyle sonuçlandırılması adına AFAD ile temasa geçti.

AFAD, başvurucunun itirazının, sunduğu belgeler dikkate alınarak yeniden değerlendirildiğini ve hak sahipliği talebinin gerçekleştirildiğini KDK'ya bildirdi.

ETİKETLER
KDK
Sıradaki Haber
Sıcaklıklar bugünden itibaren artacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:13
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
08:48
Trump, Epstein'a gönderdiği öne sürülen mektubun "özgün olmadığını" savundu
08:46
İlk "Türk demiri" üretiminin 86. yılı
08:50
BM Genel Kurulunun 80. dönemi başladı
08:45
UNICEF: Dünyada obez çocuk sayısı zayıf çocukları geçti
08:16
19 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı
İlk "Türk demiri" üretiminin 86. yılı
İlk "Türk demiri" üretiminin 86. yılı
FOTO FOKUS
Küresel Sumud Filosu’na saldırının ardından Tunuslular gemiye destek için limanda toplandı
Küresel Sumud Filosu’na saldırının ardından Tunuslular gemiye destek için limanda toplandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ