İhbara giden polislere pitbull ile saldırı: 2 polis yaralandı

Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde, H.A.’nın eşine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen polisler, kadını ve çocuğunu almak isteyince öfkelenen H.A., pitbull cinsi köpeğini ekiplerin üzerine saldı. Köpeğin saldırısı sonucu bir polis bacağından yaralandı. Gözaltı sırasında direnen H.A. ise bir polis memurunu kolundan yaraladı.

Olayda yaralanan iki polis hastaneye kaldırılırken, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alındı.

Şüpheli H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet ve mala zarar verme" suçlarından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan H.A., cezaevine gönderildi.