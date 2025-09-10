Ankara'da damperi açılan kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkisinde D-140 yolunda Beypazarı istikametine ilerlemekte olan kamyonun damperi açıldı. Damperi açılan kamyon, kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı. Arkasından gelen otomobil de kamyona çarptı.

Kazada, kamyon şoförü A.Ç. ve otomobilde bulunan K.B. Ö.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan N.O., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.