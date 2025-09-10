Açık 15.4ºC Ankara
DHA 10.09.2025 02:00

Ankara'da damperi açılan kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde damperi açılan kamyona arkadan gelen otomobilin çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ankara'da damperi açılan kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkisinde D-140 yolunda Beypazarı istikametine ilerlemekte olan kamyonun damperi açıldı. Damperi açılan kamyon, kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı. Arkasından gelen otomobil de kamyona çarptı.

Kazada, kamyon şoförü A.Ç. ve otomobilde bulunan K.B. Ö.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan N.O., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

Ankara Trafik Kazası
